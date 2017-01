Man aangehouden voor veroorzaken heftig ongeval Eindhoven

Klimaatfilm 'Before the flood' gratis te zien in twaalf gemeenten Zuid­oost-Bra­bant

18:11 EINDHOVEN - In tenminste 12 plaatsen in de regio wordt binnenkort de klimaatfilm 'Before the flood' vertoond. De toegang is gratis. De vertoning is een initiatief van de Metropoolregio Eindhoven en komt tot stand in samenwerking met National Geographic.