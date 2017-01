Mussen heroveren plek in de tuin, maar verdwijnen van de akker

De vogeltjes raakten in de jaren tachtig van de vorige eeuw in een vrije val. De stad versteende. Het moest er schoon en opgeruimd zijn. Er was geen plek meer voor het getjilp. Maar het tij lijkt gekeerd. "Gelukkig is hun aantal sinds een paar weer stabiel", legt Albert de Jong van Sovon Vogelonderzoek Nederland uit.

Nestvoorzieningen

Fred de Blom (54) is namens de Vogelbescherming al tien jaar stadsvogeladviseur van Eindhoven. Hij merkt dat de mussenpopulatie in de stad langzaam opkrabbelt. "Het verschilt per wijk. Op veel plekken hebben mussen het nog steeds zwaar. Daar is weinig groen en de tuinen zijn omringd door houten hekken. Mussen kunnen er niet nestelen want veel daken zijn tegenwoordig plat." Elders krijgt de huismus volgens De Blom wel een steuntje in de rug. "Dat gebeurt bijvoorbeeld door woningcorporatie Woonbedrijf. Daar worden bij renovatiewerkzaamheden regelmatig nestvoorzieningen aangebracht."