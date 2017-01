Nederlandse universiteiten: 'inreisverbod VS zeer onverstandig'

'Voor wetenschap is mobiliteit van wetenschappers en onderzoek over landsgrenzen heen heel belangrijk', schrijft de VSNU , de vereniging waarin de veertien Nederlandse universiteiten samenwerken. 'Het zorgt ervoor dat universiteiten wetenschappelijk talent van over de hele wereld kunnen aantrekken.'

De Amerikaanse president Donald Trump besloot afgelopen weekend om per direct mensen uit Irak, Syrië, Iran, Libië, Somalië, Sudan en Jemen niet meer toe te laten. 'Ook wetenschappers die in Nederland in dienst zijn worden hiermee in hun wetenschappelijke contacten ernstig beperkt', aldus de VSNU. 'Een deel van hun wetenschappelijke contacten is immers beperkt in hun mobiliteit, waardoor zij bijvoorbeeld niet naar conferenties of seminars kunnen reizen.'