Personeel AH Eindhoven sloeg winkeldief buiten westen

Flinke daling aantal leerlingen Strabrecht College voorspeld

18:59 EINDHOVEN/HELMOND - Volgens de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), verantwoordelijk voor onderwijsprognoses, is het Strabrecht College in Geldrop de grootste daler in het voortgezet onderwijs in de regio. Het onderwijsinstituut zou - zo wordt voorspeld - in 2034 maar liefst 30,9 procent van de leerlingen inleveren ten opzichte van 2009.