Ravage in woonwijk na autobranden

VIDEOEINDHOVEN - Het is een beeld dat je niet direct verwacht bij de keurige wijk Meerhoven. De gestructureerde rijen woningen zijn deze zondag onderbroken door een tafereel dat doet denken aan een aanslag. Politielint blokkeert in de Graslelie de toegang tot twee zwartgeblakerde huizen met dichtgetimmerde ramen. De gevelplaten zijn verwrongen, op de stoep staan twee verbrande autowrakken. Nieuwsgierige omwonenden lopen af en aan. Eén ding is zeker: het had allemaal veel erger kunnen aflopen.

Buurman

Terug naar de nacht van zaterdag op zondag. Het is even voor half twee als brand uitbreekt bij een supersnelle witte Volkswagen Golf R32 die staat geparkeerd voor een woning aan de Graslelie. Al snel slaat de brand over naar de Ford Focus van de buurman. Het is een straat waar auto's op de oprit staan, bijna tegen de gevel. En de gealarmeerde brandweer kan dan ook niet voorkomen dat ook de twee voorgevels van de woningen vlam vatten.

Volledig scherm © Bert Jansen Achter één van de gevels, bij de oprit waar de Golf staat, woont een gezinnetje met drie kinderen en een hond. Die allemaal tijdig het huis via de achterzijde kunnen verlaten.

Gevelplaten

De buurman van het gezin wordt nagekeken door ambulancepersoneel omdat hij mogelijk rook heeft ingeademd. Hij hoeft niet mee naar het ziekenhuis. De eigenaar van de Golf staat in joggingbroek even later op straat te kijken hoe de brandweer tussen de gevelplaten blust, op de opritten resten twee rokende autowrakken. Om hem heen staan buurtgenoten in pyjama's en badjassen die ook op last van de brandweer uit hun huizen zijn gehaald.

Een dag later is er nog steeds reuring in de straat. Omwonenden lopen af en aan om te kijken wat er is gebeurd. De politie behandelt de straat als plaats delict en doet forensisch onderzoek. De hele dag blijft een deel van de straat afgezet. Want vermoedelijk is brandstichting de oorzaak. Getuigen zouden tenminste twee personen hebben zien wegrennen nadat de Golf vlam vatte.

Bewakingscamera

De buurman, de eigenaar van de Focus, is opgevangen in de woning van de overburen. Hij wil niet met zijn naam in de krant. Natuurlijk is hij geschrokken. De man werd wakker van het brandalarm en van door de hitte knallende autobanden. Bij die overburen hangt ook een bewakingscamera maar nog onduidelijk is of die iets heeft vastgelegd van de vermoedelijke brandstichting.