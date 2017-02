Schadeclaim van 8000 euro tegen Woenselse Poort na kritisch rapport: 'Broer dood door nalatigheid'

Nabestaanden van de overleden patiënt Fokko Trip (52) gaan een civiele procedure starten tegen de Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven. Dat doen ze naar aanleiding van het kritische eindrapport van de inspectie over de onveiligheid binnen GGzE-kliniek De Woenselse Poort. Ze willen in elk geval de crematiekosten van ruim 8000 euro vergoed hebben.

Volgens Bert Trip, de broer van Fokko, hangen de conclusies in het rapport volledig samen met het overlijden van zijn broer. In februari vorig jaar kon de patiënt zelfmoord plegen met een naar binnengesmokkeld vuurwapen. "Dit rapport laat in één oogopslag zien dat er al die tijd geen adequate begeleiding is geweest voor mijn broer."

Crematiekosten

Advocaat Laurens van Rooijen, gespecialiseerd in letselschade, gaat Trip bijstaan in de civiele procedure. Zij gaan maandag hun opties bespreken. Het doel is in elk geval om de GGzE te laten opdraaien voor de crematiekosten van Fokko. Deze bedragen meer dan 8.000 euro.

Trip is er van overtuigd dat de therapeuten van De Woenselse Poort nalatig zijn geweest in de begeleiding van zijn broer en het monitoren van zijn relatie met patiënte Angela Hoogeveen. Eerder werd al uit extern onderzoek duidelijk dat er in de aanloop naar de dubbele suïcide onzorgvuldigheden zijn begaan.

Tekst gaat verder onder deze video

'Ik laat het er niet bij zitten'

Signalen dat het mis dreigde te gaan met de 2 werden niet goed opgepikt. Maar aan de andere kant was er niet verwijtbaar gehandeld, concludeerde een extern onderzoeksbureau. Volgens de broer van Fokko komt die conclusie niet overeen met het rapport van de inspectie, waarin de onveiligheid en het gebrek aan deskundigheid wordt aangetoond.

"Er staat dat veel personeel onbekwaam is en dat liefdesrelaties tussen cliënten soms slecht in de gaten worden gehouden. Dat betekent dat De Woenselse Poort gewoon nalatig is geweest en dus schuld heeft aan de dood van Fokko", zegt Trip stellig. "Ik laat het er daarom niet bij zitten. We staan met dit rapport sterk in onze schoenen. Het gaat niet om die 8000 euro, maar om gerechtigheid. Voor Fokko."

​Tekst gaat verder onder deze video

'Dat kan toch nooit goed gaan?'

Fokko en Angela leerden elkaar pas 3 weken voor de gezamenlijke zelfdoding kennen in de instelling. Zij ontwikkelden zeer snel een sterke relatie. Daar had het personeel alerter op moeten zijn, gaf GGzE-topman Joep Verbugt naderhand toe. Bovendien bleken de man en de vrouw 's nachts in één kamer te verblijven. Daar kwam het personeel te laat achter.

"Ze hadden die relatie sowieso nooit moeten toestaan", vindt Trip. "Een man van 52 en een meisje van 25 in een tbs-kliniek, dat kan toch nooit goed gaan?"

Toezicht op relaties

Bijna de helft van de cliënten met wie de inspectie sprak gaf aan dat zij relaties aangaan, of in het verleden zijn aangegaan, met medecliënten. Medewerkers zijn zich ervan bewust dat die relaties op de vloer voorkomen. Het merendeel is er voorstander van om zo’n relatie niet te verbieden, een kleiner deel ziet liever wel een verbod op relaties tussen cliënten onderling.

Op het gebied van relaties is strak toezicht en professionele begeleiding vereist, vindt de inspectie. Daarin schiet De Woenselse Poort tekort. "Tijdens het onderzoek signaleert de inspectie op dit punt tekortkomingen", valt te lezen in het rapport.

Verbeterplan

De GGzE wil niet reageren op individuele casussen, maar geeft wel aan dat in overleg met verandermanager John Nijhuis een verbeterplan is opgesteld die door de inspectie is goedgekeurd. "We liggen goed op koers met het doorvoeren van de verbetermaatregelen", laat een woordvoerder weten. "De procesbewaker van het ministerie is positief gestemd over onze voortgang."