Taakstraf voor Helmondse vader die ex-vriendje van dochter naakt de straat op stuurde

Kleurrijk Grijs (4): 'Ik wil veel en moet niks'

11:19 EINDHOVEN - ED-kunstredacteur Rob Schoonen verblijft vijf weken als 'artist in residence' in zorginstelling Parc Gender. Met een wat andere dan gewone blik kijkt hij hoe het allemaal reilt en zeilt in een verzorgingshuis. Hij praat veel met bewoners en verzorgers, neemt waar en legt vast in woord en beeld.