Uitslaande brand verwoest pand autohandelaar F van Boxtel in Eindhoven, gebouw deels ingestort

Wolfshond Toran is zonder muilkorf ook niet meer welkom in Best, Son en Nuenen

21 juni BEST - Zonder muilkorf of korte riem mocht wolfshond Toran van Leon Schaap al enkele jaren niet meer in Eindhoven over straat. Dat gebied wordt uitgebreid: ook Best, Nuenen en Son en Breugel willen de maatregel invoeren.