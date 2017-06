Verdachte concert Guus Meeuwis op vrije voeten

Advocaten relativeren rol van Eindhovense hard­drugs­dea­lers

15 juni DEN BOSCH - Ja, sommige Eindhovenaren hebben drugs verkocht. Maar nee, dat was niet honderd keer per dag en zeker geen jaar lang. Andere verdachten die lid zouden zijn van een brutale dealersbende 'zaten enkel in de afleverauto en wisten niet wat er aan de hand was'.