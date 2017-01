Verdachte van liquidatie Tommie van der Burg blijft vastzitten

LPF dringt aan op sluiting Al Fourqaan-moskee Eindhoven

12:18 EINDHOVEN - De LPF in Eindhoven wil dat de Al Fourqaan-moskee dicht gaat. ,,Wat houdt het college nu nog tegen om de moskee in afwachting van nader onderzoek per direct te sluiten en de stichting Waqf te verbieden?, vraagt de politieke partij aan burgemeester en wethouders.