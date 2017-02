Flinke celstraf Eindhovenaar voor drugsbezit

Corporaties bieden huurders Eindhoven, Best en Veldhoven zonnepanelen aan

15:04 EINDHOVEN - De eerste 900 huurders in Eindhoven, Best en Veldhoven van de corporaties 'Thuis en Woonbedrijf zijn deze week aangeschreven: of ze zonnepanelen op het dak willen. Het is de start van een project dat jaren gaat duren: uiteindelijk krijgen alle huurwoningen die daarvoor in aanmerking komen een op maat gesneden aanbod.