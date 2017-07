Vrachtwagen in brand op A2 bij Eindhoven, hoofdrijbaan dicht

Schuur in Eindhoven volledig uitgebrand, ook schutting gedeeltelijk verwoest

4 juli EINDHOVEN - In de Van der Hartstraat in Eindhoven is dinsdagavond een schuur uitgebrand. Ook moest een deel van de schutting het ontgelden. De brandweer wist te voorkomen dat een aanliggende schuur eveneens in brand vloog. De oorzaak van de brand is nog onbekend.