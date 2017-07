Agent voorkomt zelfmoord jong meisje door digitaal speurwerk in Enschede

VIDEO 'Walstraat in Enschede moet net zo bekend worden als Negen Straatjes'

11 juli ENSCHEDE - Ondernemer Paulina Kramer zet zich in voor de Walstraat in Enschede. Haar doel is om de straat net zo bekend te maken als De Negen Straatjes in Amsterdam. Via de gemeente is ze nu betrokken geraakt bij de Stadsbeweging.