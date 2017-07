Burgemeester Enschede zet horeca onder druk om Satudarah te weren

Dat blijkt uit onderzoek van de Twentsche Courant Tubantia. In een zogenaamd ordegesprek houdt burgemeester Onno van Veldhuizen de horeca-ondernemer voor: "Ik kan gewoon organiseren dat we naar binnen gaan en dan bent u alles kwijt. Stop met die Satudarah-mensen." Een opname van het ordegesprek is in bezit van deze krant.

Vilein

De gezaghebbende Groningse hoogleraar Jan Brouwer, specialist in vraagstukken over openbare orde en veiligheid, vindt dat de burgemeester 'op het randje van het toelaatbare' werkt. "Het is heel vilein. De burgemeester doet alsof hij begaan is met deze man, maar hij wordt zwaar onder druk gezet. Het liegt er niet om." Hij betwijfelt of het doel de middelen heiligt.

Dwingende opdracht

Van Veldhuizen schrikt er niet voor terug om horecabazen die de omstreden motorclub Satudarah ontvangen aan de tap in stevige taal toe te spreken. Hij waarschuwt voor mogelijke gevolgen en zegt: "Ik hoop dat u ’t waardeert, want ik hoef dit niet te doen."

Het ordegesprek houdt het midden tussen een 'vaderlijk gesprek' en een dwingende opdracht Satudarah te weren. Mocht de ondernemer bang zijn, dan wordt hulp aangeboden: 'dan gaan wij een manier vinden om met u wel te durven'.

Inval en vergunning kwijt

De kroegbaas werd op het stadhuis ontboden. Als hij Satudarah niet zou weren, kon hij een politie-inval verwachten. Met het risico – als er wapens of drugs worden gevonden – dat de burgemeester de kroeg maandenlang op slot doet en de exploitant zijn horecavergunning verliest.

In heel het land proberen burgemeesters de motorclubs te weren uit de horeca. Omdat het strafrecht vaak niet effectief blijkt, worden burgemeesters steeds meer crimefighter. Zij kunnen via het bestuursrecht panden sluiten en evenementen van motorclubs verbieden.

'Niet naïef zijn'

Van Veldhuizen heeft over zijn handelen geen enkele aarzeling. "Ik heb nul gewetensnood." Volgens hem ligt er geen plan klaar om binnen te vallen. Hij ziet evenmin de intimidatie. "Ik roep niet tot de orde, ik wil helpen. Ik kies voor de zwakkere. Maar ik benoem het zoals het is. We moeten niet naïef zijn over een Outlaw Motorcycle Gang." Uit onderzoek blijkt dat 80 procent van deze clubleden een veroordeling heeft.

Cowboy