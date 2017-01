Medewerker uit Enschede ontslagen na belediging joden op Facebook

Vrouw pint met gestolen pinpas van bejaard stel uit Enschede

12:05 ENSCHEDE - Op woensdag 4 januari is een 45-jarige vrouw aangehouden, nadat op camera-beelden te zien was dat ze met de gestolen pas pinde. De pinpas was al in mei gestolen van een bejaard echtpaar. Dit maakt de politie op donderdagmiddag bekend in hun persbericht.