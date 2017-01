Heibel over Gülenlezing in bibliotheek Enschede

Hoewel het aantal negatieve reacties beperkt is, nemen stichting Ebru en bibliotheekdirecteur Gerard Kocx ze serieus. Volgens Kocx zijn er twee klanten van de bieb die protesteren. Beiden zijn van Turkse afkomst. Een van hen is Ufuk Ermis, in Enschede bekend als voormalig voorzitter van supportersvereniging Vriendenkring FC Twente en de Stichting 100% Tukker.



Erdogan

Ermis zegt namens vele Turkse Enschedeërs te spreken. Zij volgen de opvatting van de Turkse president Erdogan, dat Gülen achter de poging tot staatsgreep in Turkije zat. Volgens Ermis veroorzaakt de Hengelose stichting Ebru, die gelieerd is aan de Hizmetbeweging van de islamitische geestelijke Fethullah Gülen, er alleen maar onrust mee in de Turkse gemeenschap in Twente. „Het doel is verdeeldheid zaaien. Waarom een podium geven? En dan ook nog in een bibliotheek, een overheidsgebouw.”



Volgens Ermis zijn tegenstanders van de Gülenbeweging van plan naar de bijeenkomsten te gaan. „Ik ga er zelf ook naar toe.” Het gaat om een serie van vier lezingen, waarin gesproken wordt over het gedachtegoed van Gülen en de achtergrond van de Hizmetbeweging.



Gevoelig Een pr-vrouw van de stichting Ebru zegt te beseffen dat de lezingen gevoelig liggen. „Ook elders in het land zijn ze al gegeven en ook daar waren reacties. Het is een gevoelige tijd.” Over de reactie van Ermis zegt ze: „Ze proberen te escaleren.” Om dat te voorkomen wordt vooraf bekeken wie zich aanmelden voor de serie. Dat moet per e-mail aan de bibliotheek. „De vraag is of iedereen wordt toegelaten. We weten wie kwade bedoelingen heeft”, zegt de woordvoerster.

Directeur Kocx van de bibliotheek is niet van plan zomaar mensen te weigeren. „De bibliotheek is een vrijplaats van meningen. We zijn een open podium. De lezingen doen we niet omdat we het er niet of wel mee eens zijn. We nodigen mensen die het er niet mee eens zijn wel uit te komen. Als zij zich als luisteraars gedragen, zijn ze van harte welkom”, aldus Kocx. Tot nu toe zijn er twaalf aanmeldingen.