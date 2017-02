Hetze tegen meisje dat foto Onur plaatste

Op internet wordt het 15-jarige meisje publiekelijk verantwoordelijk gehouden voor de dood van de Enschedese jongen Onur Cucu. De jongen maakte zondag een einde aan zijn leven, nadat een intieme foto van hem op Instagram verscheen. Zijn vrienden en medescholieren wezen het meisje meteen aan als schuldige van het verspreiden van de foto.



Het zou een oud-klasgenoot van de jongen zijn, die uiteindelijk van de vmbo-school af moest. Het Bonhoeffer College doet daar geen mededelingen over. Het meisje woont inmiddels niet meer in Enschede en was vorig jaar aan de begeleiding van jeugdzorg toevertrouwd. Ze was tot eind vorig jaar in een woongroep van de Heldringstichting geplaatst, elders in de regio.



Gisteren werd het Facebookprofiel van het meisje offline gehaald, nadat ze daar werd lastiggevallen. Er werden tientallen veroordelingen op haar pagina gezet. Rond 16.30 uur werd haar persoonlijke pagina verwijderd, en daarmee ook de haatberichten.



'Alleen maar slachtoffers'

Deskundigen benadrukken dat rekening moet worden gehouden met haar leeftijd en dat ze mogelijk niet kon inschatten wat de gevolgen van haar actie zouden kunnen zijn. Ook het Openbaar Ministerie, dat uiteindelijk moet oordelen of er sprake was van strafbare feiten, neemt de persoonlijke omstandigheden mee. "De conclusie kan zijn dat er alleen maar slachtoffers zijn, dus ook de persoon die de foto plaatste. De vraag is dan welke vervolgstappen gepast zijn", zei politiewoordvoerder Ruud Visser gisteren in deze krant.



Reacties

Voor de meeste mensen die op sociale media reageren lijkt dit echter geen argument. Door bekenden en onbekenden werden op haar profielpagina berichten geplaatst over de dood van Onur. De tendens: het meisje is verantwoordelijk voor zijn dood. Onder de berichten, die op dat moment voor iedereen zichtbaar waren, stonden tientallen reacties als 'wat ging er in jouw kop om' en 'deze meid is zo kapot ziek in haar hoofd'. Ze reageerde zelf niet op de aantijgingen.



Er is slechts een enkeling die de publiekelijke veroordeling op het sociale netwerk afkeurt. 'Als jullie zo doorgaan met haten en schelden op dat meisje dan is zij straks de volgende die zelfmoord pleegt', schrijft een jongen.



Vol vragen

Op andere plekken op internet zijn de publiekelijke veroordelingen, waarbij soms de volledige naam van het meisje wordt genoemd, nog steeds zichtbaar. De familie van Onur heeft tot nu toe niet gereageerd op de omstandigheden van zijn overlijden. Zij zitten nog vol vragen, verklaarde een oom eerder.



Onur wordt deze week in Turkije begraven, in Adana, waar de familie oorspronkelijk vandaan komt. Na terugkeer van de familie zal er in Enschede een herdenkingsdienst worden gehouden in samenspraak met het Bonhoeffer College, zodat ook schoolgenoten afscheid van hen kunnen nemen. Onur was derdejaars leerling op deze school.