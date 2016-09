Honderden sekswerkers illegaal actief in Gelderland en Overijssel

Het PCT probeert sinds een half jaar in contact te komen met de aanbieders, onder meer door te reageren op advertenties op internet. In die periode zijn bij 67 controles 79 personen aangetroffen die zonder vergunning seks aanboden. Van de controles waren er 35 in Overijssel en de rest in Gelderland.



Schrijnende verhalen

De redenen waardoor de mensen in de illegale prostitutie zijn beland, zijn vaak schrijnend. Bij 29 van de 79, voornamelijk vrouwen, was sprake van schulden. In zeven gevallen was er sprake van een drugs- en/of alcoholverslaving.



Mensenhandel

Bij vier personen bestond het vermoeden dat zij slachtoffer waren van mensenhandel. Zij zijn onder de aandacht gebracht van een speciaal politieteam. De andere 75 gevallen zijn gemeld bij de gemeenten waar zij woonachtig zijn. Die hebben op hun beurt de taak om de illegale sekswerkers de juiste hulp aan te bieden. Johan Stam, expert mensenhandel en verantwoordelijk voor het PCT: „De gemeenten wijzen de mensen door naar hulpverleners. Denk aan instanties op het gebied van schuldhulpverlening of verslavingszorg.”



Afname bordelen

De politie vermoedde al langer dat er een toename is van prostitutie zonder vergunning en richtte daarom een speciaal team op. Het team begon 1 februari dit jaar. Tegenover de toename van het aantal sekswerkers zonder vergunning staat dat het aantal legale bordelen juist afneemt.



Stam: „In 2013 waren er in Oost-Nederland nog 85 legale seksinrichtingen. In 2016 zijn dat er 68. In legale inrichtingen daalt het aantal sekswerkers en mensenhandelincidenten.” Volgens Stam is het zo klaar als een klontje dat de markt zich verplaatst naar het illegale circuit: „Het water vloeit daarnaartoe waar het het makkelijkste heen kan.”