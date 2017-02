Kinepolis neemt afstand van uitlatingen FNV: 'Bericht klopt niet'

,,Wat FNV meldt, is niet correct", stelt Kinepolis in een persverklaring. ,,Deze communicatie berust op een misverstand met de branchevereniging NVBF omtrent het aflopen van de CAO Bioscoopbedrijf. Komende dinsdag, 14 februari, staat hierover een overleg gepland met het bestuur van de branchevereniging."



Het bedrijf schrijft verder: ,,Zolang er geen duidelijkheid is omtrent de geldende CAO Bioscoopbedrijf, wensen wij ons van verder commentaar te onthouden en gaan wij niet inhoudelijk in op de nieuwe voorgestelde arbeidsvoorwaardenregeling bij Kinepolis, die is opgesteld in samenspraak met en goedgekeurd door de ondernemingsraad."