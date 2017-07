'Kringlooppotje' blijkt duizenden euro's waard

Het blijkt een antiek theepotje te zijn uit Yixing in China, dat al vele eeuwen bekend is om zijn hoogwaardige terracotta theepotten. Het werd verkocht aan een liefhebber in China, die het bedrag van tevoren schriftelijk had geboden.



Ook ander Chinees aardewerk wisselt op de veiling voor veel geld van eigenaar, met name porselein. Het belteam van het veilinghuis heeft tijdens de porseleinveiling vijf lijnen openstaan, zodat geïnteresseerden uit de hele wereld kunnen bieden. De medewerkers staan de bieders te woord in Duits, Engels en Frans.