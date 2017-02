Luisteraar Anja wil zich voor 1.000 euro laten taseren bij Mattie & Wietze

Nog geen verdachten in beeld schietpartij in Enschede

9:04 ENSCHEDE - Er zijn nog geen verdachten in beeld voor de schietpartij in de Ruischenborchstraat in Enschede. Een 28-jarige man werd in de nacht van maandag op dinsdag meerdere malen beschoten. De Enschedeër ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De politie is een groot onderzoek begonnen.