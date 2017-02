Update | Man (28) uit Enschede komt om bij ongeval

Harm met het harpje is uitgespeeld

25 februari AMERSFOORT/ENSCHEDE - Henk Elsink, geboren Enschedeër, succesvol cabaretier en thrillerschrijver, is niet meer onder ons. Hij overleed op 81-jarige leeftijd in Amersfoort aan de gevolgen van de Ziekte van Alzheimer. Dat maakte zijn dochter zaterdag bekend. Met Elsink is een bijzonder man heengegaan. Iemand die in het geheugen van een hele generatie Nederlanders een plaatsje heeft gekregen.