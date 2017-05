Onafhankelijk onderzoek naar actie bij FC Twente - PSV

Het onderzoek moet antwoord geven op tal van vragen die nog open staan na deze hectische avond, waarbij de politie tijdens de wedstrijd in verband met veronderstelde drugshandel een inval deed in het home van supportersclub Vak-P. Dat leidde tot een dreigende situatie voor de betrokken politiemensen en tot rellen na afloop van het duel. Bovendien werd het publiek tijdens de wedstrijd door stadionspeaker Jan Bruins van FC Twente opgeroepen het stadion te verlaten, wat later weer niet de bedoeling bleek.

Deze maand afronden

Alle betrokken partijen - het Openbaar Ministerie, de politie, FC Twente en de gemeente - hebben ingestemd met het onafhankelijke onderzoek. Criminoloog dr. Henk Ferwerda en de Tilburgse hoogleraar Pieter Tops is gevraagd een onderzoeksvoorstel te formuleren. Als partijen het daarover eens zijn, kunnen de wetenschappers aan de slag. Het streven is deze maand nog tot een afronding te komen.

Onduidelijk

Quote Om een eerlijk en reëel beeld te krijgen, is besloten de evaluatie uit te besteden aan twee onafhankelijke onderzoekers woordvoerder Bart Scholten Er is nog heel veel onduidelijk over de gebeurtenissen in de Grolsch Veste op de avond van 6 april. Zo beweert de directie van FC Twente pas vlak voor de actie te zijn ingelicht, terwijl de politie inmiddels publiek heeft verklaard dat de directie van de club al uren van tevoren wist wat er zou gebeuren. Ook is nog steeds niet duidelijk wie stadionspeaker Jan Bruins opdracht gaf de toeschouwers op te roepen het stadion te verlaten. En de politie verklaart slechts vier minuten in het honk van Vak-P te zijn geweest.

Om de ernst van de situatie te benadrukken, maakte de politie zelfs een filmpje openbaar, waarin is te zien is hoe agenten van de speciale eenheid met rubberkogels schieten op fans die het home van Vak-P dreigen binnen te dringen. Er circuleert echter ook een proces verbaal van een politieman, waarin wordt gemeld dat de actie in het supportershome een klein uur heeft geduurd.

'Eerlijk en reëel beeld'

Alle onduidelijkheid over hoe er is gecommuniceerd, wie er wat heeft ondernomen of juist heeft nagelaten en hoe de dingen precies zijn gegaan, zorgt voor irritatie tussen de betrokken partijen. "Om een eerlijk en reëel beeld te krijgen, is besloten de evaluatie uit te besteden aan twee onafhankelijke onderzoekers tegen wie iedereen in vrijheid kan verklaren", aldus woordvoerder Bart Scholten van burgemeester Onno van Veldhuizen.

