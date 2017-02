Politie: Aanval op Enschedese kapper was gerichte daad

De politie is nog altijd op zoek naar de man die gisteravond een kapper in brand heeft gestoken in Enschede. Het motief is onduidelijk, maar de actie lijkt wel gericht te zijn tegen de specifieke kapper.

De ondernemer was gisteravond in zijn zaak aan de Kottendijk aan het werk toen een man met bivakmuts de zaak binnenkwam. ,,Vanuit het niets werd de kapper besproeid met brandbare vloeistof en vervolgens in brand gestoken'', vertelt politiewoordvoerder Jan Thijs van Hemmen.



,,We zijn volop op zoek naar de dader. Ook zouden we graag in contact komen met mensen die aan de Kottendijk iets gezien hebben die avond'', aldus een politiewoordvoerder.

Gericht

Over de dader is niet veel bekend, behalve dat hij ongeveer 1.80 meter lang is en een bivakmuts droeg. Ook over het motief tast de politie in het duister.



Het slachtoffer kan nog niet gehoord worden, aangezien hij gewond in het ziekenhuis ligt. ,,We houden alle opties open, zetten het onderzoek breed op'', aldus de woordvoerder. ,,Maar lijkt in ieder geval wel duidelijk dat deze daad gericht is tegen deze specifieke persoon. Het motief moet later blijken.''

Gestolen auto

De vluchtauto is mogelijk al wel gevonden. Rond middernacht trof de politie in Hengelo een brandende Seat Ibiza aan, precies het type dat de politie eerder aanmerkte als mogelijke vluchtauto. ,,Op de auto ontbraken de kentekenplaten en we weten inmiddels dat deze auto als gestolen geregistreerd staat. Een rechtstreeks verband hebben we nog niet, maar het is natuurlijk wel opvallend.''



De politie komt graag in contact met mensen die voorafgaand aan die autobrand iets gezien hebben. ,,Die willen we heel graag spreken'', aldus de politie.

Logo Volledig scherm © Joost Dijkgraaf

