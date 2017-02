Rotterdammer veroordeeld voor bedreigen burgemeester Enschede

Kinepolis neemt afstand van uitlatingen FNV: 'Bericht klopt niet'

13:40 ENSCHEDE - De Kinepolis Group herkent zich niet in uitlatingen van FNV Media & Cultuur-bestuurder Paul Smink. Volgens het FNV lapt het bioscoopbedrijf, dat twee vestigingen in Enschede heeft, in de nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling regels uit de cao aan zijn laars.