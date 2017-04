Vak-P is Vak-P niet meer: 'Er heerst een angstcultuur'

(Oud)leden van Vak-P bevestigen de bewering van burgemeester Onno van Veldhuizen dat Satudarah de dienst uitmaakt in het home. „Vak-P is Vak-P niet meer sinds Satudarah er de lakens uitdeelt”, zegt één van hen. „Er heerst een angstcultuur. Sommige leden durven zelfs niet meer in het home te komen. Er hebben niet voor niets honderden leden opgezegd de laatste jaren.”

Ze zijn niet alleen bang voor Satudarah maar ook voor Saudarah, de officiële supportclub van Satudarah met vooral jonge leden. „Ik wil zeker niet met naam in de krant. Als blijkt dat ik met de media heb gesproken, ben ik vreselijk aan de beurt”, zegt één van hen.

Invloed

Vak-P telt slechts ‘tien tot vijftien’ leden van Satudarah, zo melden anonieme leden. Maar hun invloed is groot. Ze zouden onder meer bepalen wie er wel en niet naar binnen mogen in het home. Het officiële bestuur van Vak-P zou niet opgewassen zijn tegen de druk die Satudarah binnen de supportersclub uitoefent.

Het is de tweede keer in de historie dat het home van Vak-P op slot gaat. In 2006 was het onderkomen drie maanden dicht na drugshandel in het home en de damestoiletten onder de tribune.

Aanvankelijk besloot het toenmalige bestuur van Vak-P zelf om de boel te sluiten, maar toen het daarop terugkwam, ging de deur op bevel van burgemeester Peter den Oudsten op slot. Naar aanleiding daarvan werden extra beveiligingsmensen ingeschakeld. Ook werd het cameratoezicht verscherpt.

Georganiseerde misdaad

De overheid maakt jacht op motorclubs als Satudarah vanwege criminele activiteiten van de leden. Ze probeert aan te tonen dat er sprake is van een georganiseerde misdaadorganisatie, maar slaagt daar tot nog toe niet in. De invloed van de motorclub op FC Twente is al jaren punt van zorg bij de politie, gemeente en de club zelf. De veronderstelling is dat leden van Satudarah een rol spelen bij de drugsvoorziening in het stadion.

Enschede sloot enkele jaren geleden het clubhuis van Satudarah aan de Parkweg. Ze raakten daarna wat uit zicht en kwamen soms bijeen in café’s. In Enschede werden de laatste tijd vaker leden in hun leren clubjacks op de tribune gezien in Vak-P.

Begin dit jaar deden fans aangifte van mishandeling. Voor de politie was de maat vol, toen bleek dat zij bepaalden wie het honk in mocht, en wie via het honk het stadion kon betreden.

Zonder kaartje

Omdat het supportershome van Vak-P een deur heeft aan de buitenzijde van het stadion, zijn er de afgelopen periode personen binnengekomen zonder toegangskaartje. „Die personen werden binnengelaten door de Saturadah-leden die bij de deur stonden”, zegt politiechef Janny Knol.

„Eenmaal in het home konden ze zo doorlopen het stadion in.” Omdat deze personen niet zijn gecontroleerd bij de reguliere toegangspoorten konden ze allerlei goederen het stadion binnensmokkelen. „Zo ontstond er dus een potentieel gevaar voor alle supporters.”

Kleding

FC Twente-directeur Erik Velderman kondigde gisteren aan, dat de club de huisregels wat betreft kleding gaat aanpassen.

„We willen geen hesjes van motorclubs op de tribune zien, en ook niet dat fans van de tegenstanders in het shirt van hun club tussen onze supporters op de tribune gaan zitten.”