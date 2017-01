Verdachte Volksparkmoord in Enschede overleden

Hij en zijn advocaat Paul Speijdel hadden hoger beroep ingesteld tegen de gevangenisstraf. In de zitting, die vorige week maandag voor het Gerechtshof in Arnhem diende, werd 12 jaar geëist. De warrige moordenaar was toen op de zitting aanwezig.

Moord

Het slachtoffer werd in de vroege ochtend van 23 juli 2015 door een jogger dood aangetroffen in het Volkspark. Hij bleek door meerdere kogels om het leven te zijn gekomen. Volgens officier van justitie Marc Lousberg had Nedim A. hem een genadeschot in het hoofd gegeven, nadat hij twee keer door het slachtoffer was beroofd, van 5000 euro en 700 euro. Daarbij werd de bejaarde man mishandeld. Hij deed aangifte van die berovingen, maar daar deed de politie ondernam geen actie. Daarvoor bood de politie later excuus aan.