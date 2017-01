15-jarige Boadu op trainingskamp met AZ

Blind: Van Persie genoeg uitleg gegeven

31 december Bondscoach Danny Blind vindt niet dat hij sinds het mislopen van het EK 2016 meer contact had moeten houden met Robin van Persie over diens toekomst bij Oranje. Dat zegt de bondscoach morgen in een eindejaarsinterview met AD Sportwereld. Blind gaat ondermeer in op uitspraken die Van Persie recent deed in een vraaggesprek met deze krant.