ADO-fans gooien massaal knuffels in vak met zieke fans

Feyenoord had honderden kinderen uit het Sophia Kinderziekenhuis uitgenodigd voor de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. Elf van hen mochten met de Rotterdamse spelers het veld oplopen. De zieke kinderen die niet naar het stadion konden komen, volgden de wedstrijd op televisie vanuit het ziekenhuis.



De fans van ADO Den Haag hadden in de week voorafgaand aan de wedstrijd opgeroepen om zoveel mogelijk knuffels mee te nemen naar De Kuip, als cadeautje voor de aanwezige kinderen. Het leverde zondag een regen van knuffelbeesten op.



Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst vond het een prachtig gebaar, zei hij na de gewonnen wedstrijd tegenover de NOS. ,,Een heel mooi gebaar van de supporters van beide clubs. Hierdoor weten kinderen dat ze niet alleen staan in de strijd. De koppositie is mooi, maar er is meer dan voetbal.''



Rond de wedstrijd tussen Feyenoord en ADO wordt gecollecteerd voor het Sophia Kinderziekenhuis plaats. De opbrengst hiervan is bestemd voor onderzoek bij kinderen met aangeboren afwijkingen.