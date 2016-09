ADO-fans gooien tientallen knuffels in vak met zieke fans

ADO-fans laten het knuffels regenen in de Kuip

12:46 ADO-supporters hebben in de 12de minuut van de competitiewedstrijd tegen Feyenoord tientallen knuffels gegooid in een vak met honderden zieke kinderen uit het Sophia Kinderziekenhuis. De fans van de Haagse voetbalclub hadden daar vorige week in een tweet toe opgeroepen.