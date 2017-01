Ajax heeft financiële mogelijkheden voor directe versterking

Volgens Bosz moet de eventuele nieuwe speler er wel gelijk staan. Anders gaat hij verder met zijn huidige selectie. ,,We investeren alleen als de speler een directe versterking is. En dat is lastig in de winterse transferperiode. Zo niet dan gaan we gewoon door", aldus de coach tijdens het trainingskamp dat Ajax belegt in Portugal.

Bosz heeft op de flanken nu verschillende keuzes. Amin Younes is een zekerheidje op de linkerflank en op de rechterkant strijden Anwar El Ghazi, Vaclav Cerny en Bertrand Traoré om een basisplaats. Traoré is de komende periode afwezig, vanwege verplichtingen voor de Africa Cup.