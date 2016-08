Ajax rondt transfer Ziyech af

Ziyech, die in 2014 sc Heerenveen voor FC Twente verruilde, stond deze zomer in de belangstelling van vele clubs. Onder meer Fenerbahçe en Swansea City deden pogingen om hem van de club uit Enschede over te nemen. Ajax mengde zich betrekkelijk laat in de slag om Ziyech, die volgens diverse mediaberichten in het afgelopen weekeinde al tot een persoonlijk akkoord kwam met zijn nieuwe club.



Ziyech, die ook in eerdere transferperiodes in verband werd gebracht met andere clubs, nam afgelopen zaterdag een voorschot op zijn overstap naar Ajax. In de thuiswedstrijd tegen Sparta (3-1) leek hij met een publiekswissel al afscheid van de Twentse fans te nemen. Hij bracht in zijn laatste duel voor de Tukkers twee treffers op zijn naam.