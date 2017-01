AZ dubt nog over toekomst Van den Brom

Gudelj: China is de juiste stap in mijn carrière

6 januari Nemanja Gudelj heeft weloverwogen besloten om zijn loopbaan voort te zetten in China. ,,Ik heb verschillende aanbiedingen van Europese clubs gehad, maar na overleg met mensen die ik vertrouw, kwam ik tot de conclusie dat dit de beste stap is in mijn carrière'', vertelt hij aan het Servische Blic.