Marokkaans geschenk voor Ajax

Al is dat beeld van de weinig meeverdedigende speler volgens Schreuder vooral gebaseerd op zijn laatste periode bij FC Twente. De tijd dat alles misging bij de Tukkers en de club bijna niet meer bestond. ,,Ik was toen al weg en heb het van een afstand bekeken. Zijn motivatie was minder, maar beslissend bleef hij wel.''



In Amsterdamse dienst haalt Ziyech, puur qua veldspel, toch ook nog onvoldoenden. Alleen 'maskeert' de middenvelder dat vaak zat door ook in het Ajax-shirt alsnog beslissend te zijn. Altijd met dank aan die gevoelige linker. Knoopten supporters van Ajax bij corners of vrije trappen de afgelopen jaren in het stadion een gesprekje met elkaar aan, inmiddels is dat een onverantwoord risico. Je kan zomaar wat missen.



,,Standaardsituaties kun je trainen totdat je een ons weegt, maar je moet iemand hebben die de bal precies op de goede plek krijgt. Dat klinkt natuurlijk allemaal simpel. Maar kijk eens naar Davinson Sánchez, die uit vrije trappen en corners scoort. Die jongen weet gewoon: die bal gaat komen,'' zegt Schreuder. ,,Ik heb eigenlijk niet getwijfeld dat Hakim zich bij Ajax direct zou aanpassen. Dat deed hij bij ons het eerste jaar ook onmiddellijk. Al was deze stap natuurlijk groter.''