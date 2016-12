Basacikoglu over veranderen haardracht: Alle beetjes helpen

Veel mensen begonnen deze week over jouw eigen opmerking om voortaan geen gekke kleur meer te dragen. Dat maakt je natuurlijk geen betere voetballer. Toch moet ook dat volgens jou kunnen helpen?

Basacikoglu: ,,Soms moet je in je leven een nieuw begin maken. Daarom heb ik andere mensen om mij heen verzameld met bijvoorbeeld Yalcin Zöhre als nieuwe zaakwaarnemer. Hij heeft een scherpe visie en daar zag ik wel wat in. Er gaan dingen goed hoor, ik val vaak in, krijg volop speeltijd. Maar er moeten ook dingen beter, daar werken we aan. Samen.’’

Maar voorlopig geen gekleurd haar meer?

,,Dat is één van de kleine dingetjes, die worden er nu in de media uitgepikt. Het is leuk dat je met een mooi kapsel de kleedkamer binnenstapt, maar dat maakt je geen goede voetballer. Alle beetjes helpen. Ik wil alleen nog maar opvallen door mijn spel, niet door een aparte haardracht. Tijdens het trainingskamp begin januari moet iedereen zich weer bewijzen. Ik had al een reis geboekt naar Curaçao. Dan zou ik 30 december terugkeren in Rotterdam. Maar vaak voel je dan de vermoeidheid nog, terwijl je in Curaçao natuurlijk ook niet om tien uur in bed ligt. Dat wilde ik voorkomen, ik pak nu twee weken volledig mijn rust, proef alleen iets van de kerstsfeer in Londen. Maar de focus ligt nu al bij de tweede helft van het seizoen.’’

Want jij moet en zal de volgende stap zetten.

,,Mijn vader zei in het verleden weleens: Bilal, als het niet lukt bij Feyenoord, moet je misschien verder kijken. Maar zo sta ik er helemaal niet in. Ik speel vaak, heb mijn bijdrage als invaller. Maar het kan en moet nog beter. Het zit ook soms in kleine dingen. Die kans tegen Ajax, als ik die wel langs Onana schiet, is het gevoel misschien opeens heel anders. Maar als telt niet, ik wil het gewoon zelf afdwingen en Yalcin Zöhre helpt mij daarbij door dingen tegen mij te zeggen die nog nooit iemand tegen mij heeft gezegd.’’

Zoals?

,,Details over aspecten in mijn spel, bijvoorbeeld dat ik niet altijd maar mijn directe tegenstander moet opzoeken, maar veel meer moet variëren. Zo kom je beter in de wedstrijd, voelde ik al tegen Vitesse. Maar dus ook het schrappen van die lange, vermoeiende vliegreis. Kijk, je kunt nu ook denken: we staan bovenaan en iedereen moet dat zien, we laten ons hoofd eens even lekker overal zien. Maar voetbal is ook concentratie, de focus moet bij de tweede helft van het seizoen liggen.’’

Je zoekt het echt bij jezelf.

,,Dat is zeker zo. Ik moet doen waar ik goed in ben. Bij Feyenoord zijn we bezig met iets prachtigs, daar wil ik bij blijven horen. Ik wil ook helemaal niet weg, ik wil slagen bij deze club. We zijn zo sterk, er zit geen twijfel in deze selectie. Het ging mis tegen Go Ahead Eagles, maar we pikten de draad meteen weer op. Na de nederlaag tegen Fenerbahce dachten veel mensen weer dat we zouden instorten, maar we wonnen vervolgens ruim van AZ, ADO Den Haag en Vitesse. Zo sterk antwoorden, dat is volgens mij echt anders dan voorheen. We staan bovenaan, maar het zegt allemaal nog niets. Maar ik denk wel dat Feyenoord dicht bij de plek kan komen waar de spelers en de supporters al jaren van dromen.'