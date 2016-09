Bekritiseerde Van Ingen heeft steun binnen NEC

Fans van de Nijmeegse club hadden in de nacht van zaterdag op zondag tientallen verhuisdozen bij het Goffert-stadion gezet en een spandoek opgehangen met de tekst 'Bart oprotten, het is de hoogste tijd'.



,,We staan achter het beleid dat is ingezet na de degradatie in 2014, waarin Bart soms lastige beslissingen heeft moeten nemen", zei voorzitter Ton van Gaalen van de rvc. ,,De afgelopen seizoenen en ook dit seizoen zijn zwaar, maar essentieel om NEC financieel gezond en sportief succesvol te krijgen."



Sportief beleeft NEC met vijf punten uit de eerste zes duels een tegenvallende competitiestart. ,,De afgelopen seizoenen en ook dit seizoen zijn zwaar, maar essentieel om NEC financieel gezond en sportief succesvol te krijgen'', aldus Van Gaalen. ,,Dat dit soms pijnlijk is voor supporters, is begrijpelijk. Een actie als die van zaterdagnacht helpt echter niet en druist ernstig in tegen onze normen en waarden. Bart van Ingen is een integere, eerlijke bestuurder bij wie het belang van de club altijd op één staat.''