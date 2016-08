Blind teleurgesteld in Van Basten: Ik had dit niet gedaan

Blind: Situatie tamelijk bizar

Blind moet niet alleen op zoek naar een eerste assistent. Hij heeft ook nog geen opvolger gevonden voor zijn tweede assistent, een vacature die Dick Advocaat creëerde door naar Fenerbahçe te vertrekken. ,,Het is tamelijk bizar wat er de afgelopen weken allemaal is gebeurd'', reageerde Blind. ,,Ik wist niet dat onze coaches zo goed in de markt lagen. Ik vind het wel weer fijn dat Marco van Basten bereid is om het kalenderjaar af te maken zolang ik geen goede opvolger heb gevonden.''



Blind heeft niet het gevoel dat zijn assistenten bij Oranje vertrekken omdat ze niet meer met hem willen werken. ,,Die signalen heb ik niet gekregen'', stelde de bondscoach die niet verwacht dat de onrust rond Oranje van invloed is op de resultaten van zijn spelersgroep. ,,Want daarvoor is de wedstrijd van volgende week tegen Zweden in de WK-kwalificatie te belangrijk.''



,,Na die wedstrijd laat ik me eens goed bijpraten door Hans van Breukelen'', doelde hij op de nieuwe technisch directeur van de KNVB. ,,Dan wil ik van hem wel eens horen hoe alles is gegaan'', doelde hij onder meer op de mislukte onderhandelingen met Ruud Gullit als opvolger van Advocaat.



,,In dat gesprek moeten we het ook hebben over de invulling van de technische staf. Ik denk wel aan Nederlandse trainers. Maar voor mijn tweede assistent zou ook een buitenlandse opvolger in aanmerking kunnen komen die lang in Nederland heeft gevoetbald'', stelde de bondscoach die zelf niet heeft overwogen op te stappen. ,,Geen moment'', benadrukte hij.