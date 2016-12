Blokland stapt uit RvC bij Feyenoord

Het is een publiek geheim dat Blokland door zijn kritische houding in de raad van commissarissen veel weerstand opwekte bij drie van zijn vier collega's.



Dat leidde onder meer tot botsingen met Gerard Hoetmer, als opvolger van Dick van Well twee jaar geleden binnengehaald als voorzitter van de raad van commissarissen. Hoetmer ontpopte zich volgens ingewijden in korte tijd tot iemand die erg close raakte met Martin van Geel. De technisch directeur was in de ogen van de paardenfokker uit Alkmaar nauwelijks op een foutje te betrappen.



Blokland bleef echter kritisch naar het beleid kijken. Maar door die kritische houding voelde de Rotterdammer de laatste maanden steeds meer weerstand tegen zijn persoon in het controlerend orgaan van Feyenoord. Dat de Rotterdammer nu opstapt, is vrijdagavond in het verkeerde keelgat geschoten bij de investeerdersgroep Vrienden van Feyenoord.



Blokland is daar samen met vleesmagnaat Herman van Drie namelijk nog altijd voorzitter van. De groep investeerders redde Feyenoord in 2011 met een enorme kapitaalinjectie van 30 miljoen euro. In ruil daarvoor kregen de zakenlui 49 procent van de aandelen en dus zeggenschap.



Toen Feyenoord financieel weer overeind was gekrabbeld, bleek dat de zeggenschap in de praktijk behoorlijk was ingekapseld. Zo wilden Blokland en medecommissaris Rob Slotboom, ook investeerder, het aflopende contract met Giovanni van Bronckhorst best verlengen, maar niet al voor de winterstop.



Van Geel en Hoetmer wilden dat perse wel en omdat de laatste voortdurend de commissarissen Gérard Moussault en William Bontes aan zijn zijde wist te krijgen, bleek de mening van Blokland en zijn kompaan Slotboom in de praktijk eigenlijk helemaal niets waard.



De Vrienden van Feyenoord ervoeren ook de manier waarop ze werden behandeld als ronduit vervelend. Zo mocht bij de huldiging van bekerwinnaar Feyenoord afgelopen seizoen geen enkele investeerder het feestje meevieren in het Rotterdamse stadhuis aan de Coolsingel. Waar het op het stadhuis werkelijk wemelde van de bezoekers, was de zaal voor het bordes 'simpelweg vol' voor de 'Vrienden van Feyenoord', was de uitleg.



Tijdens recente nieuwjaarsrecepties sprak algemeen directeur Eric Gudde regelmatig over 'echte vrienden' als hij over de redders van Feyenoord sprak. Miljonair Blokland en zijn achterban voelden dat de laatste maanden heel anders. Zij werden in de regel vooral gezien als lastig.



Dat zorgde vlak voor Kerstmis dus voor een opvallend afscheid. En omdat een andere commissaris, William Bontes, die eerdaags voor bouwbedrijf VolkerWessels (dat straks een rol gaat spelen in de ontwikkeling van Feyenoord City) gaat werken en in verband met belangenverstrengeling door het nieuw te bouwen stadion niet meer kon aanblijven, moet de koploper in de eredivisie op zoek naar twee gloednieuwe commissarissen.



Waar er nog altijd één zal worden aangeleverd door de Vrienden van Feyenoord.