Bosz en Klaassen hopen op beter spel: Maar laten we niet overdrijven

Ajax behaalde in Almelo de vierde zege op rij, inclusief de overwinning donderdag in de Europa League tegen Panathinaikos. ,,En als je gaat winnen, neemt het vertrouwen toe. Daardoor ga je ook wat makkelijker voetballen. We hebben nu voor de derde keer in dezelfde opstelling gespeeld. Dat is ook wat waard."



Aanvoerder Davy Klaassen, die in de 66ste minuut de score opende, beaamde dat het spel van Ajax beter moet. ,,De opbouw was traag, ja. Maar laten we het ook niet overdrijven. Het is niet zo dat we hier de drie punten hebben gestolen. We hebben verdiend gewonnen."