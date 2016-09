Bosz gepikeerd over 'onzinverhaal' rond Ziyech

,,Hoezo teleurgesteld? Wat is dat nou voor onzin?! Hij gaf ons gewoon een hand. Natuurlijk zal hij niet blij zijn, maar dit is voetbal. Ik kan elf man wisselen en daar is hij er een van. Ik zag een hele normale reactie'', liet Bosz een tikje geprikkeld weten bij de NOS.



,,Ik werk met die jongen uitstekend samen in de korte tijd dat we samenwerken. Dus dit is een groot onzinverhaal."



Ziyech zelfkritisch

Ziyech, die bij Ajax nog geen grote indruk heeft kunnen maken, reageerde na afloop met de nodige zelfkritiek op zijn vervanging. ,,Het was geen geweldige middag van mij, dat weet ik zelf ook. Ik snap dus wel dat ik gewisseld werd. Ik zat niet lekker in de wedstrijd. Als de trainer denkt dat hij mij in de 64ste minuut moet wisselen, dan moet hij dat doen. Het is aan mij om dat te accepteren, punt. Hoe moeilijk dat ook is. Dit is pas mijn derde wedstrijd. Ik weet dat ik beter kan en dat gaat ook nog gebeuren."