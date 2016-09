Bosz: We zoeken nog naar juiste balans

De rechtsbackpositie waar Tete eerst patent op had, wordt de afgelopen weken bezet door Joël Veltman. Bosz is van mening dat Tete momenteel te weinig laat zien. Zeker gezien het feit dat hij vorig seizoen de sterkhouder van de ploeg was, aldus Bosz. ,,Dat niveau gaat hij zeker weer halen, daar heb ik alle vertrouwen in."



Bazoer, die net als Tete onlangs wel werd opgeroepen voor het Nederlands elftal, moet zich gaan concenteren op een plekje als aanvallende middenvelder, iets waar Bosz er veel van heeft. Van uitwijken naar de centrale plek in de middenlinie wil hij niets weten. ,,Voor de positie van controlerende middenvelder kies ik een speler die niet te veel weg is. Riedewald is dat, en daarbij meer een verdediger dan een voetballer als je hem vergelijkt met Bazoer."



De transfermarkt is gesloten en de selectie is nu rond. Bosz: ,,Geen enkele positie is definitief, dat weten de spelers ook. Met dertien of veertien man red je het niet met ons drukke programma."