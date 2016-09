Bosz ziet video-scheids wel zitten

,,Het is een hele goede zaak dat je daarmee in korte tijd te horen krijgt of het een overtreding, penalty of buitenspel is geweest. Als je op die manier zeker bent van zulke beslissingen, komt dat de eerlijkheid van het spel alleen maar ten goede", zegt Bosz, die niet begrijpt dat er ook stromingen zijn tegen de nieuwste ontwikkeling. ,,Het kamp tegen begrijp ik niet. Het zou bij de charme van het spel horen, zeggen ze. Dat vind ik onzin. Als je onterecht een rode kaart krijgt, kun je dat moeilijk de charme van het spel noemen. Dan is dat gewoon een verkeerde beslissing van de scheidsrechter. Het spel moet zo eerlijk mogelijk verlopen."



,,Voetbal is een conservatieve sport", vervolgt Bosz. ,,Met regels die lang geleden verzonnen zijn. Dat is best wel apart. Aan ene kant is het goed dat het spel originaliteit behoudt, maar er zijn ook innovaties waar je in mee moet. Hockey loopt vaak voorop, voetbal achterop."