Bosz ziet winst op Vitesse als goed medicijn

De spelers van Ajax voelden druk na de mislukte optredens van eerder dit seizoen voor eigen publiek tegen Roda JC (2-2) en Willem II (1-2). Dat zag ook Bosz. ,,Ik kan wel zeggen dat ze niet zenuwachtig moeten zijn. Maar die druk en zenuwen gaan alleen weg als ze blijven winnen. Dan gaan we meer lef en durf tonen. Dan gaan we beter en vrijuit spelen.'',,In de eerste helft leden we te vaak onnodig balverlies'', vond Bosz.



,,Daardoor kwamen we moeilijk aan het voetballen. Na de 1-0 ging dat beter, al hadden we vaker moeten scoren. Deze zege hadden we nodig. Het kan en moet beter. Maar dat gaat ook gebeuren.''