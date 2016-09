Brit Atkinson fluit duel tussen PSV en Atlético

PSV en Atlético ontmoeten elkaar eerder dit jaar ook al in de achtste finales van de Champions League. De Madrilenen gingen toen na twee keer een 0-0 door, nadat het de strafschoppen in de return in eigen stadion beter nam.



De Duitse topclub Bayern München en het Russische FK Rostov, dat in de play-offs Ajax uitschakelde, zitten ook in de poule bij PSV en Atlético Madrid.