Cassierra scoort vier keer bij zevenklapper van Jong Ajax

Achilles '29 is op doelsaldo onder FC Dordrecht na zes wedstrijden de nieuwe nummer laatst. Dat kwam ook doordat Jong FC Utrecht met 3-0 won van Fortuna Sittard.



Fortuna slaagde er niet in de tweede plaats te grijpen in de Jupiler League. De Limburgers verloren met 3-0 bij Jong FC Utrecht, dat pas de eerste zege boekte.



Voor een kleine negenhonderd toeschouwers, waarvan ruim tweehonderd uit Limburg, kwam Utrecht halverwege de eerste helft op voorsprong na balverlies van de bezoekers. Nacer Barazite gaf voor, Gyrano Kerk rondde af. Kort voor rust profiteerden de Utrechters wederom van Limburgs balverlies en ook nu was het Kerk die scoorde. Fortuna kwam er ook na rust niet aan te pas. In de slotfase werd het zelfs 3-0 toen Maarten Peijnenburg scoorde uit een vrije trap van Barazite. Fortuna blijft door het verlies steken in de brede middenmoot.