Clubloze Babel traint mee bij Jong Ajax

Babel is voor de tweede keer terug bij de club waar hij op 10-jarige leeftijd begon. Na zijn doorbraak in het eerste elftal speelde hij vervolgens twee seizoenen in de hoofdmacht. In de zomer van 2007 vertrok hij naar Liverpool. Via een tussenstop bij het Duitse Hoffenheim keerde hij in het seizoen 2012-2013 terug bij Ajax, waarmee hij toen kampioen werd.



Na zijn rentree in Amsterdam vervolgde hij zijn loopbaan in Turkije bij Kasimpasa. Vervolgens vertrok hij naar Al Ain het Midden-Oosten.