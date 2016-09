Dirk Kuyt doet 'the dab' voor jarig zoontje

Go Ahead boekt eerste overwinning van het seizoen

16:41 Go Ahead Eagles heeft zijn eerste competitiezege binnen. Op eigen veld versloeg de Deventer club zondagmiddag het zwakke Roda JC met 2-0. Door de winst klimt Go Ahead Eagles met vier punten (dertiende) in de stand over Roda, dat de zestiende plek inneemt met drie punten.