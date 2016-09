'Dit is een overwinning om nooit meer te vergeten'

Wuytens per ambulance naar ziekenhuis na zware hersenschudding

20:46 Stijn Wuytens is vanavond in de Europa League-wedstrijd tegen Dundalk FC per brancard van het veld gegaan. De Belgische middenvelder bracht AZ koppend op voorsprong, maar hij werd hard door keeper Gary Rogers geraakt. Vervolgens ging Wuytens knock-out. De AZ-spelers waren compleet van slag. Alireza Jahanbakhsh moest zelfs huilen. Wuytens, die een zware hersenschudding had, is weer bij kennis en wordt per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.