Drie talenten mee op trainingskamp Feyenoord naar Marbella

Mats Knoester is een 18-jarige centrale verdediger, die vorig jaar zijn eerste profcontract tekende bij Feyenoord tot medio 2018. De jeugdinternational maakt al sinds de pupillen deel uit van Feyenoord Academy.



De 17-jarige spits Dylan Vente beschikt over een contract bij Feyenoord tot medio 2019. De jeugdinternational is de kleinzoon van Leen Vente, de voormalig spits van Feyenoord die op 27 maart 1937 het eerste doelpunt maakte in De Kuip.



Tyrell Malacia is een 17-jarige linkervleugelverdediger, die sinds 2008 in de jeugdopleiding van Feyenoord speelt. Ook Malacia beschikt over een verbintenis tot 2019 in De Kuip.



Feyenoord vertrekt op dinsdag 3 januari 2017 naar Marbella, om zich daar tot en met zondag 8 januari voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Op zaterdag 7 januari speelt Feyenoord een oefenwedstrijd gespeeld tegen het Duitse FSV Mainz 05.



Vorig jaar gingen Gustavo Hamer, Justin Bijlow en Rick van der Meer mee op trainingskamp met de selectie. Hamer en Bijlow maken inmiddels vast deel uit van de eerste selectie.