Dundalk met zege op zak naar Alkmaar

Pas nog beklaagde AZ-trainer John van den Brom zich bij de KNVB over het tijdstip van PSV-AZ. Die lag wat de club betreft te dicht op het Europacuptreffen tegen Vojvodina Novi Sad, de donderdag erna. Bijval kreeg Van den Brom daarbij zelfs van opponent PSV dat ook vond dat vooral het gemeenschappelijke Nederlandse belang moest worden gediend.



Maar de Ierse Europa League-tegenstander Dundalk van aankomende donderdag kijkt niet op een dag meer of minder herstel. Die speelden vanavond doodleuk een competitiewedstrijd tegen Finn Harps. De Ierse manager competitiezaken had nu eenmaal weinig rekening gehouden met het feit dat Dundalk zo ver zou komen in de Europa League. Het seizoen van de Ierse Premier League loopt inmiddels op het eind. Dundalk is onbedreigd koploper.



De Ieren treffen donderdag een uitgerust AZ dat zaterdagavond al speelde. Man in vorm Alireza Jahanbakhsh reisde vorige week nog de wereld over voor Iran en moest zich afgelopen zaterdag na één helft laten vervangen. Uit voorzorg, het is de verwachting dat hij er donderdag gewoon bij is.